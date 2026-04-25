Home > Calcio > Bologna-Roma oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, 25 aprile e sabato della 34esima giornata di Serie A, si affrontano Bologna e Roma. Inizio previsto alle 18, ad arbitrare sarà Marco Di Bello.

Le due formazioni si affrontano dopo il derby di Europa League da cui i rossoblu sono usciti vincitori, per poi però essere eliminati dall’Aston Villa. La Roma arriva al match di questa sera dopo le ultime, turbolenti settimane culminate nel divorzio tra la società e il Senior Advisor Claudio Ranieri. Entrambe le squadre devono mettersi alle spalle un periodo no; i giallorossi, in particolare, dopo il pareggio della scorsa settimana contro l’Atalanta hanno bisogno di punti preziosissimi per tentare di riacciuffare il quarto posto (al momento distante 5 lunghezze) che significherebbe qualificarsi alla prossima Champions League.

Bologna-Roma: probabili formazioni

Bologna-Roma, stadio Renato Dall’Ara di Bologna, ore 18

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumi, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen

Bologna-Roma: dove vederla in tv

Il match delle 18 tra Bologna e Roma sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali tv di Dazn e in streaming sulla relativa app.