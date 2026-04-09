Europa League, Bologna sconfitto in casa dall’Aston Villa: 3-1 per gli inglesi

Nell’andata dei quarti Rowe riapre la partita ma poi i Villans fanno tris

Il Bologna cade 3-1 in casa contro l’Aston Villa nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League ed è chiamato a un’impresa tra una settimana in Inghilterra per tentare superare il turno e accedere in semifinale. Konsa sblocca il risultato al 44′ del primo tempo, Watkins raddoppia al 6′ della ripresa. Nel finale succede di tutto: al 45′ Rowe accorcia le distanze riaccendendo le speranze di qualificazione dei ragazzi di Italiano, puniti però in pieno recupero dal tris di Watkins, che sigla la doppietta personale e complica i piani di rimonta degli emiliani.