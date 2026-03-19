Roma-Bologna 3-4 ai supplementari, i rossoblu passano ai quarti di Europa League

Il Bologna batte 4-3 ai tempi supplementari la Roma all’Olimpico e si qualifica per i quarti di finale di Europa League, dove affronterà l’Aston Villa.
Decisiva la rete di Cambiaghi su triangolazione con Dallinga al 6′ del secondo tempo supplementare. In precedenza Rowe aveva sbloccato il risultato con un diagonale da posizione defilata al 22′, dieci minuti più tardi pareggio dei padroni di casa in mischia con un colpo di testa di Ndicka sugli sviluppi di un calcio d’angolo subito dopo il palo colpito da Pellegrini direttamente su calcio di punizione. In pieno recupero El Shaarawy stende goffamente in area Zortea, l’arbitro fischia il rigore che Bernardeschi non sbaglia, riportando avanti gli emiliani.
Nella ripresa un missile da fuori area di Castro al 13′ vale il tris, ma i giallorossi non si arrendono e acciuffano il pareggio che vale i supplementari grazie al rigore trasformato da Malen al 24′ e alla conclusione chirurgica di Pellegrino al 35′. Fino alla rete di Cambiaghi che condanna definitivamente i giallorossi a un’amara eliminazione.