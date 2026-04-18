Serie A, Roma-Atalanta 1-1: Hermoso risponde a Krstovic

È terminato sull’1-1 il confronto tra Roma e Atalanta, valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A e disputato allo stadio Olimpico, al termine di una gara equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto. Tutte le reti sono arrivate nel corso del primo tempo, con i ritmi subito alti sin dalle battute iniziali.

A partire meglio sono stati gli ospiti, che hanno trovato il vantaggio al 12’ grazie a Krstovic, bravo a sfruttare una disattenzione della retroguardia giallorossa e a battere il portiere con una conclusione precisa. La squadra di Gian Piero Gasperini ha poi provato a gestire il risultato, mantenendo il possesso e cercando di contenere la reazione della Roma.

I padroni di casa, però, non si sono disuniti e hanno progressivamente alzato il baricentro, trovando il meritato pareggio proprio allo scadere della prima frazione: al 45’ è stato Hermoso a ristabilire l’equilibrio, svettando di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato e firmando l’1-1.

Nella ripresa la partita è rimasta aperta, con entrambe le squadre alla ricerca del gol vittoria. L’occasione più clamorosa è capitata ancora sui piedi — anzi, sulla testa — di Hermoso, che ha sfiorato la doppietta colpendo la traversa con un colpo di testa potente e preciso. Nel finale, nonostante i tentativi da entrambe le parti, il risultato non è più cambiato.

Con questo pareggio la Roma sale a quota 58 punti in classifica, agganciando il Como al quinto posto e restando in piena corsa per un piazzamento europeo. L’Atalanta, invece, si porta a 54 punti e resta al settimo posto, mantenendo comunque vive le proprie ambizioni in chiave europea in questo finale di stagione.