25 aprile, Forza Nuova riunita a Predappio. Fiore: "L'antifascismo è finito"

“Noi vogliamo dimostrare, dal punto di vista ideale, ideologico e politico, che l’antifascismo, come inizia nel ’45, con gli accordi con l’America che hanno portato la mafia, la svendita ai potentati finanziari, e soprattutto, oggi ci sono cinque avvocati presenti, la deviazione del sistema giudiziario verso un sistema discriminatorio, questo oggi deve finire. Sta forse finendo, visto quello che succede nel mondo. Pertanto noi oggi a Predappio, per ovvi motivi, Mussolini era di qui, noi diciamo che l’antifascismo è finito“. Lo ha detto Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, a Predappio dove proprio oggi si tiene un incontro del suo movimento. “Fascista? Io mi definisco un rivoluzionario, che ha le sue origini nel movimento rivoluzionario mediterraneo, cristiano, sociale. Noi siamo quelli che possono sconfiggere quelli come Elon Musk, e questo la sinistra non lo capisce. Non è la sinistra liberal che può batterli”.