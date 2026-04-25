MotoGp, Gp Spagna 2026: vittoria Marquez nella sprint sotto la pioggia

Doppietta Ducati nella sprint race del Gp di Spagna 2026 di MotoGp condizionata dalla pioggia negli ultimi giri della corsa che ha riscritto la classifica finale. Marc Marquez – scivolato subito prima di cambiare la propria moto ai box – ha trionfato davanti al compagno di squadra Pecco Bagnaia, completa il podio Franco Morbidelli con la Ducati VR46. Nella top ten anche Fabio Di Giannantonio, quinto, e Luca Marini, nono. Gara da dimenticare per il leader del mondiale Marco Bezzecchi, caduto due volte (senza conseguenze) e costretto al ritiro.

Marquez: “Caduto nel momento migliore, ho avuto fortuna”

“Se ho vinto una gara più folle di questa? Penso proprio di no, è la mia prima vittoria dopo una caduta. E’ vero che sono caduto nel miglior momento e nella curva migliore. In quel giro stavo già pensando di rientrare ma poi ho visto Alex che era in testa restare fuori e io ho commesso l’errore di seguirlo. Oggi qualcuno dall’alto mi ha dato un pizzico di fortuna“. Così Marc Marquez dopo il successo ottenuto nella sprint race del Gp di Spagna. “Sono caduto proprio all’ultima curva, ho aspettato e poi sapevo che l’unica possibilità era mettere la gomma da bagnato in quel giro – ha proseguito il pilota della Ducati – Ho visto che ero terzo e ho continuato a spingere, sono contento di questa vittoria”.

Bagnaia: “Immaginare il podio era una follia, azzardo azzeccato”

“Immaginarmi questo risultato dopo quanto successo stamattina era una follia, per cui un grande ringraziamento va al team. Oggi l’azzardo è stato pienamente azzeccato, bene così”. Lo ha detto il pilota della Ducati Pecco Bagnaia dopo il secondo posto raccolto nella sprint race del Gp di Spagna. “Ci sono voluti un po’ di giri per capire le condizioni, poi ho deciso di rientrare – ha aggiunto – Ho cercato di seguire Marc (Marquez, ndr) ma la pioggia era molto forte e volevo concludere la gara”.

Morbidelli: “Gara folle, successe cose pazzesche”

“Gara folle, io ero dietro il gruppo e sono successe cose pazzesche. Ho avuto la fortuna di rientrare ai box prima di tutti gli altri. Ho seguito Pecco e ne è derivato un risultato fantastico”. Lo ha detto Franco Morbidelli, pilota del team Ducati VR46, dopo il terzo posto nella sprint race del Gp di Spagna. “Voglio dedicare questo risultato a tutti coloro che pensano di non avere possibilità, di non avere velocità, e invece siamo qui – ha aggiunto il pilota italiano, scattato dal 18° posto – Sono molto contento, dedico questo podio alle persone che stanno soffrendo”.