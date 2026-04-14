Champions League, oggi Atletico Madrid – Barcellona e Liverpool – Psg: orario, probabili formazioni e dove vederle

La Champions League entra nella fase calda, oggi martedì 14 aprile 2026 i quarti di finale di ritorno Atletico Madrid – Barcellona e Liverpool – Psg. I biancorossi di Simeone dovranno difendere il 2-0 dell’andata al Campo Nou, mentre i Reds ad Anfield proveranno a ribaltare lo stesso risultato subito a Parigi. Domani gli altri due quarti di ritorno, con le sfide tra Bayern Monaco – Real Madrid e Arsenal – Sporting Lisbona.

Il programma completo dei quarti di finale

martedì 14 aprile Atletico Madrid – Barcellona Liverpool – Psg

mercoledì 15 aprile Bayern Monaco – Real Madrid Arsenal – Sporting Lisbona



Simeone: “Barcellona forte, ma Atletico vuole andare avanti“

“Sappiamo l’avversario che andremo ad affrontare e siamo consapevoli di quanto sia forte, ma siamo anche consapevoli del nostro obiettivo: passare il turno”. Lo ha detto Diego Simeone, allenatore dell’ Atletico Madrid, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro il Barcellona. Si riparte dalla vittoria dei colchoneros all’andata al Camp Nou. Su come l’Atletico farà fronte alle assenze di Dávid Hancko e Marc Pubill. “Non c’è bisogno di parlare, sanno che cosa ci serve. Robin Le Normand sta migliorando partita dopo partita. Clément Lenglet ha molta esperienza, conosce i suoi punti di forza e le sue debolezze. Cercheremo di ottenere il meglio da entrambi per il bene della squadra”, ha detto Simeone.

Flick crede nella rimonta: “Barca deve sfruttare occasioni“

“È possibile (rimontare), perché no? Ovviamente stiamo giocando contro un Atletico Madrid molto forte, quindi avremo bisogno di una prestazione molto solida. Dobbiamo sfruttare tutte le occasioni che avremo, perché questa è stata la differenza tra noi e loro nell’ultima partita”. Così Hansi Flick, allenatore del Barcellona, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. “Una partita di 90 minuti o più è molto complessa. È fondamentale che li pressiamo: l’Atletico Madrid è una squadra molto forte e, se non lo fai, non è facile difendere contro di loro. Per noi sono molto importanti le connessioni tra i giocatori. Dobbiamo difendere come un blocco unico. Senza palla, è fondamentale gestire gli spazi e ridurli”, ha aggiunto.

Lamine Yamal: “La rimonta è possibile”

“Tutti i giocatori del Barcellona hanno molta qualità. Penso che abbiamo una squadra piena di giocatori che possono ribaltare la partita. Sono fiducioso”. Così Lamine Yamal, attaccante Barcellona, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. “Promettiamo che, se saremo eliminati, avremo lottato fino alla fine. Daremo tutto per questo stemma. Sarà una partita di 90 minuti o più. Non è finita. È più che possibile rimontare ed è per questo che siamo qui”, ha aggiunto. Yamal sulla gestione della pressione: “Sono stato fortunato perché, fin da giovane, mi sono assunto più responsabilità del normale. Ci sono abituato. Penso solo a godermela, a non vederle come un problema, ma come un’opportunità”. Infine sull’ispirazione tratta da Neymar: “E’ un giocatore che ha segnato tutta la mia infanzia. È il mio idolo e gli sarò sempre grato. Voglio ringraziarlo per tutto ciò che ha dato al calcio”.

Born for moments like this. pic.twitter.com/BEghixlENf — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 13, 2026

Atletico Madrid – Barcellona: probabili formazioni, orario e dove vederla

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Alvarez, Griezmann. All. Simeone

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Araujo, Gerard Martin, Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick

Atletico Madrid-Barcellona inizia alle 21 e sarà visibile in tv e in streaming su Sky Sport, Sky Go e Now Tv

Slot: “C‘è convinzione Liverpool può fare qualcosa di speciale“

“Abbiamo dimostrato davvero tante volte in questa stagione che nelle grandi partite siamo in grado di offrire una grande prestazione. C’è la convinzione che possiamo fare qualcosa di speciale domani, ma dobbiamo essere davvero, davvero speciali per riuscirci (in una rimonta), perché giochiamo contro i campioni d’Europa. Questo rende il compito più complicato, ma non impossibile”. Così Arne Slot, allenatore del Liverpool, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Psg in Champions League.Si riparte dal successo dei parigini all’andata. “Dobbiamo trovare il perfetto equilibrio tra essere offensivi e avere il possesso palla. Bisogna fare molte cose bene prima che gli attaccanti possano attaccare. Domani si affrontano due squadre e entrambe vorrebbero avere molto il pallone. L’ultima volta, loro hanno avuto il possesso per il 70% del tempo, quindi questa è la prima cosa che dobbiamo cambiare domani”, ha aggiunto. Infine Slot su Rio Ngumoha: “Penso che lui possa reggere partite di questa importanza grazie alla sua personalità: non si lascia distrarre. Chiunque conosca la sua storia sa che da molti anni ci sono grandi aspettative su di lui, ma è sempre stato in grado di concentrarsi sul calcio e migliorare”.

Read the key takeaways from Arne Slot's press conference before our Champions League quarter-final second leg with Paris Saint-Germain 🗣️ — Liverpool FC (@LFC) April 13, 2026

Liverpool-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla

Liverpool-Psg scendono in campo ad Anfield Road alle 21, ecco le probabili formazioni:

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha; Ekitike. All. Slot

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Il match sarà visibile in tv e in streaming in diretta e in esclusiva su Sky Sport, Sky Go e Now Tv.