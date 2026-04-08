Home > Calcio > Champions 2026, bene PSG e Atletico Madrid: battute 2-0 Liverpool e Barcelona

Il Paris Saint-Germain domina e si impone con autorità nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. I parigini, campioni d’Europa in carica, offrono una prestazione solida e convincente, controllando il ritmo della gara sin dai primi minuti e concedendo poco agli avversari. A sbloccare il risultato è Doue all’11’, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa inglese. Nella ripresa la squadra di casa continua a spingere e trova il raddoppio al 65’ con Kvaratskhelia, che finalizza un’azione ben costruita. Un risultato che consente al PSG di guardare con fiducia alla gara di ritorno, con l’obiettivo di gestire il vantaggio e conquistare l’accesso alla semifinale.

L’Atletico Madrid sbanca il Camp Nou: 2-0 al Barcellona

Successo pesante anche per l’Atletico Madrid, che espugna il Camp Nou battendo 2-0 il Barcellona nell’andata dei quarti di finale e avvicinandosi in maniera concreta alla qualificazione. La partita cambia al 44’, quando Cubarsi viene espulso lasciando i blaugrana in inferiorità numerica. Gli uomini di Simeone approfittano immediatamente della situazione: al 45’ Alvarez firma il vantaggio, sfruttando al meglio un’azione rapida in area. Nella ripresa l’Atletico gestisce con ordine e colpisce ancora al 70’ con Sorloth, che chiude definitivamente i conti. Un risultato che permette ai colchoneros di presentarsi al ritorno con un margine importante e con la possibilità di amministrare la gara per centrare la semifinale.