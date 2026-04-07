Basta un gol di Havertz all’Arsenal per avere la meglio sullo Sporting Lisbona nella partita d’andata dei quarti di finale di Champions League. Gli inglesi potrebbero passare in vantaggio già al 63′, ma la rete di Zubimendi viene annullata per fuorigioco dopo l’intervento del Var. Al 91′ la giocata decisiva di Havertz. Appuntamento il 15 aprile con il ritorno all’Emirates.
Champions Leaue, Havertz nel recupero regala il successo all’Arsenal sullo Sporting Lisbona
Il ritorno all’Emirates il 15 aprile