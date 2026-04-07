Champions League, il Bayern vince al Bernabeu: 1-2 contro il Real Madrid

Il Bayern Monaco vince 2-1 sul campo del Real Madrid, nei quarti di finale di Champions League. La squadra di Kompany passa in vantaggio nel primo tempo con Luis Díaz al 41′ e raddoppia in apertura di secondo tempo con Harry Kane, al 46′. Il Real reagisce è accorcia le distanze al 74′ con Kilyan Mbappé. I Blancos sfiorano il pareggio ancora con Mbappé e poi con Vinicius jr, ma senza andare a segno. Tutto rimandato al ritorno in Germania il 15 aprile.