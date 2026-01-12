Roma-Torino, martedì 13 gennaio 2026 in Coppa Italia. Gasperini: “Obiettivo a cui teniamo tanto”

Roma-Torino si gioca domani, martedì 13 gennaio 2026. Alla vigilia della prima gara degli Ottavi di finale di Coppa Italia, Gianpiero Gasperini ha presentato così la partita ai microfoni di Sportmediaset. “Una competizione molto importante, soprattutto man mano che si va avanti e non a caso alla fine ci sono sempre le squadre migliori. Tutti ci tengono. E poi avremmo la possibilità di giocare la finale in casa. Il percorso da qui in avanti diventa impegnativo”.

Per il tecnico anche l’occasione una rivincita: “Con l’Atalanta sono arrivato tre volte in finale senza vincerla, con rammarico. I granata sono sempre difficili da affrontare, ostici e solidi. Magari in campionato non hanno avuto la continuità per stare ancora più in alto ma sarà una gara dura”. Con il Torino ci fu la prima sconfitta di Gasp sulla panchina giallorossa: “Mi ricordo un caldo… Stavolta ci saranno altre temperature, sarà tutto diverso”

“Raspadori? Non so nulla”

Gianpiero Gasperini ha poi parlato di calciomercato, nel quale alla Roma è stato accostato il nome del giovanissimo Robinio Vaz. “Il mercato è fatto di queste situazioni: se ne parla molto fuori. Alla gente piace parlare e pensare al mercato, a volte interessa più delle partite. Telenovela su Raspadori? Non ne sono a conoscenza, non saprei cosa risponderle. Siamo contenti del percorso fatto. Il gruppo si è compattato nelle difficoltà. È stato un girone positivo sia per le prestazioni che per l’atteggiamento dei giocatori. Sento che abbiamo un nocciolo duro competitivo. Il campionato è difficile: le big sono tutte molto attrezzate e hanno sbagliato molto poco fino ad oggi. Dobbiamo staccare quelle dietro e mantenere il più possibile quella posizione” La corsa è sulla Juventus. La corsa è su chi capita. In questo momento è la più vicina, ma dobbiamo guardare il nostro percorso: se siamo in grado di ripeterci poi qualcuna la prendiamo”, ha aggiunto.

L’arbitro della partita

Sarà Kevin Bonacina, della sezione di Bergamo, a dirigere Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani sera alle 21 allo stadio Olimpico. Assistenti Cipressa e Polini, quarto uomo Marinelli. Al Var ci sarà Mazzoleni, con il supporto di Paganessi.

Il pronostico

Due vittorie consecutive hanno riportato entusiasmo tra i giallorossi, mentre i granata sono reduci da due sconfitte. I bookie – riporta Agipronews – danno fiducia ai padroni di casa di Gasp, il cui successo si gioca a 1,52 su Goldbet e Better, contro il 6,50 del segno ‘2’, come in campionato. Nel mezzo, a 4, il pareggio. Sei degli ultimi scontri diretti tra Roma e Torino sono terminati con meno di tre reti complessive: anche martedì sera gli esperti prevedono una sfida da Under, visto a 1,75, mentre l’Over è fissato a 1,95. Lo scorso settembre, la sfida di campionato terminò 0-1 per i granata: questo esito è proposto a 13, mentre il terzo consecutivo 2-0 a favore della Roma si gioca a 6,25, preceduto in quota solo dall’1-0 fissato a 5,75. Tra i pareggi, l’1-1 (7) giudicato più probabile dello 0-0 (9).