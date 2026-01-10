Atalanta-Torino 2-0, decidono le reti di De Ketelaere e Pasalic

Nella 20esima giornata di Serie A alla New Balance Arena di Bergamo l’Atalanta si impone per 2-0 sul Torino. Parziale di 1-0 già nel primo tempo per i bergamaschi che dominano nel possesso palla e al 13esimo passano in vantaggio grazie a un’incornata di Charles De Keteleare su corner battuto da Lorenzo Bernasconi. Il belga riesce a staccare e impattare sul pallone di testa che si insacca alla sinistra di Paleari. Nella seconda frazione di gioco la Dea sfiora subito il raddoppio al 49esimo con il palo centrato da Davide Zappacosta dopo un aggancio in area. I Granata provano a dare una svolta al match con l’ingresso in campo di forze fresche: Giovanni Simeone al posto di Duvan Zapata, Emirhan Ilkhan per l’ammonito Adrien Tameze e Che Adams per Cyril Ngonge. Il nuovo entrato Simeone spaventa i padroni di casa al 75esimo, stoppato dal portiere Marco Carnesecchi che in tuffo respinge. Cambi anche nell’Atalanta quando mancano dieci minuti al triplice fischio: Lazar Samardzic subentra a De Ketelaere, Mario Pasalic prende il posto di Nicola Zalewski. I piemontesi cambiano ancora con Cristiano Biraghi per Valentino Lazaro e Alieu Njie per Zakaria Aboukhlal. Durante l’assalto finale, con Vlasic che sfiora il pareggio, l’Atalanta raddoppia al 95esimo con una prodezza di Mario Pasalic che da solo si smarca e s’invola in contropiede. Segna a pochi metri dal portiere mettendo la parola fine alla partita. Terza vittoria consecutiva in campionato per la Dea, che con 31 punti torna a farsi sentire nella corsa per le coppe europee, mentre il Torino, al secondo K.O. di fila, resta a quota 23.

Atalanta-Torino 2-0, il tabellino

Atalanta-Torino 2-0 (1-0 p.t.) – 13′ De Ketelaere, 90+5′ Pasalic

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Ahanor, Djimsiti (44′ Hien), Scalvini (67′ Musah); Bernasconi, Ederson, de Roon, Zappacosta; Zalewski (79′ Pasalic), De Ketelaere (79′ Samardzic); Krstovic (67′ Scamacca). All. Palladino

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Aboukhlal (85′ Aboukhlal), Vlasic, Gineitis, Tameze (57′ Ilkhan), Lazaro (85′ Biraghi); Zapata (57′ Simeone), Ngonge (57′ Adams). All. Baroni

Ammoniti: Musah (A); Tameze, Ilkhan (T)

Arbitro: Fourneau di Roma 1