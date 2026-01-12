Robinio Vaz a un passo della Roma: chi è il giovane attaccante francese ‘mandato’ da De Zerbi

Robinio Vaz è a un passo dalla Roma. Il calciomercato entra nel vivo anche per la squadra allenata da Gianpiero Gasperini, che nelle ultime settimane aveva esternato più di qualche malumore. Secondo i principali operatori di mercato, il talento classe 2007 dell’Olympique Marsiglia è prossimo a sbarcare nella Capitale per rimpolpare la batteria di attaccanti della Roma, il reparto più contestato da parte dei tifosi giallorossi di questa prima metà di campionato. La pista che porta a Giacomo Raspadori, attualmente all’Atletico Madrid, potrebbe quindi raffreddarsi definitivamente dopo i tentennamenti del calciatore della Nazionale. L’affare potrebbe portare a un esborso da parte della famiglia Friedkin di circa 25 milioni di euro, con le modalità della trattativa che però devono ancora essere definite così come l’accordo con il calciatore e il suo entourage, su durata ed entità del contratto.

Chi è Robinio Vaz

Nato nell’Ile de France il 17 febbraio del 2007, quindi prossimo a compiere 19 anni, Robinio Vaz è uno dei più fulgidi nuovi talenti del calcio francese, un vivaio che da decenni ormai sforna calciatori di livello senza soluzione di continuità. Nonostante la stazza – è alto un metro e 85 – il giovanissimo attaccante di origini guineensi e senegalesi è piuttosto rapido e bravo a giocare di sponda insieme ai compagni di reparto. La sua carriera nel calcio che conta è iniziata nel 2002, quando ad appena 15 anni è acquistato dal Sochaux e ha giocato nelle giovanili del club che militava in seconda divisione. Nel 2024 l’Olympique Marsiglia decide di investire sul talento di Mantes-la-Jolie e lo acquista a titolo definitivo per farlo giocare con la propria squadra riserve, in quinta divisione. Esattamente un anno fa l’esordio in prima squadra contro il Lille, in una partita di Coppa di Francia, alla quale sono seguite due presenze anche in Ligue 1. Nella stagione attuale la definitiva esplosione, con 19 presenze arricchite da 4 gol e 2 assist.

Le caratteristiche

Rapido e bravo con i piedi, Robinio Vaz può essere paragonato – per stile di gioco e potenzialità – a colleghi del calibro di Marcus Thuram e Randall Kolo Muani: potenza, tecnica e velocità al servizio della squadra. Se i numeri non sono ancora dalla sua parte, la giovanissima età e la ‘sponsorizzazione’ di Roberto de Zerbi, potrebbero essere gli ingredienti giusti per accontentare Gianpiero Gasperini e i tifosi della Roma, alla ricerca di un attaccante che possa completare una rosa da Champions League.