Roma-Torino, giallorossi ko: decide Simeone

Roma-Torino segna la prima sconfitta nella serie A 2025-2026 per la Roma di Gian Piero Gasperini. Un brutto ko, per di più subito in casa, contro i granata. A decidere è il gol di Simeone al 59′. Non paga la scelta di Gasperini di lasciare inizialmente in panchina entrambe le punte ‘di peso’, Ferguson e Dovbyk, per lasciare spazio in avanti al solo Dybala supportato da Soule.

Primo tempo a reti inviolate con le due squadre che non riescono a pungere. A inizio ripresa Gasperini opera i primi cambi: fuori Dybala ed El Aynaoui, dentro Ferguson e Baldanzi. I giallorossi non cambiano marcia e al 59′ il Torino passa con un gran gol di Simeone. Nel finale la Roma ha una buona occasione con Pisilli di testa ma l’incornata del centrocampista è troppo centrale.

Per il Torino è la prima vittoria stagionale, per la Roma la prima sconfitta. I granata salgono a quattro punti in classifica, i giallorossi restano a quota sei e perdono l’occasione di agganciare in vetta Juventus e Napoli, ieri saliti a 9.

Felicissimo per la prima vittoria della stagione e per il mio primo gol con questa maglia!



Grazie tifosi per il vostro sostegno!



Forza @TorinoFC_1906 🐂♥️ pic.twitter.com/y5n8iRpdh6 — Giovanni Simeone (@simeonegiovanni) September 14, 2025

Gasperini: “Sconfitta per episodio evitabile, problema per Dybala”

“La partita è stata condizionata da un episodio sicuramente evitabile che ci ha fatto perdere la partita; dopo abbiamo avuto comunque qualche situazione pericolosa, ma è chiaro che con queste temperature le energie diventano poche”. Così Gian Piero Gasperini a Dazn dopo la sconfitta interna con il Torino. Dybala, sostituito alla fine del primo tempo, “ha avuto un piccolo problema e ha dovuto fermarsi. Speriamo non sia niente di grave”, ha spiegato il tecnico giallorosso. Ora c’è il derby: “Perdere questa gara ci costringe ad alzare ancora di più l’attenzione. Abbiamo una settimana dove ci siamo tutti per la prima volta. Dobbiamo prepararla bene per arrivare nel modo migliore”, ha osservato Gasperini.

Baroni: “La squadra mi è piaciuta, partita preparata bene”

“La squadra mi è piaciuta. Abbiamo preparato bene la partita, cercando di portare pressione”. Così Marco Baroni a Dazn dopo la vittoria in trasferta del Torino contro la Roma. “Abbiamo saputo tenere bene il campo e optato per un sistema diverso perché sapevamo di poter andare in difficoltà – ha aggiunto – la squadra mi è piaciuta. Se devo trovare un difetto, dopo il gol c’era ancora spazio per portare pressione. Però mancavano un po’ di energie”.