Roma-Como oggi: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Il tecnico giallorosso Gasperini: “Como è già una realtà, sarà una sfida per l’Europa”

Questa sera il posticipo Roma-Como chiude la 15a giornata di Serie A. I giallorossi ospitano i lariani allo Stadio Olimpico alle ore 20.45. L’obiettivo di entrambe le squadre è agguantare tre punti preziosi in ottica classifica. In caso di vittoria la squadra di Gian Piero Gasperini – al quarto posto dietro a Inter, Milan e Napoli – salirebbe a quota 30 punti, accorciando rispetto alla vetta adesso in mano ai nerazzurri di Cristian Chivu. Il Como, settimo in classifica, in caso di trionfo scavalcherebbe sia il Bologna che la Juventus e si posizionerebbe al quarto posto con 27 punti, in piena zona Champions League.

Roma-Como, probabili formazioni

Roma (3-4-2-1) – Svilar; Mancini,. Ndicka, Hermoso; Wesley, Konè, Cristante, Rensch; Soulè, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

Como (4-2-3-1) – Butez; Smolcic, Ramón, D. Carlos, Valle; Da Cunha, Caqueret; Addai, Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas

Gasperini: “Como è già una realtà, sarà sfida per l’Europa”

“Il Como non è una sorpresa bensì una realtà per investimenti e qualità di gioco. Si tratta di una delle realtà migliori, veder giocare il Como è sempre molto piacevole. Domani le due squadre cercheranno di ottenere il massimo senza troppi sotterfugi. Partita non determinante ma importante, determina i valori della classifica. Ora la classifica è molto corta”, ha detto ieri Gasperini in conferenza stampa. “Scontro Champions? Sicuramente lo è per l’Europa. Bisogna pensare passo dopo passo, prima conquistiamo l’Europa e poi eventualmente la Champions”.

“Ndicka resta a Roma, domani è presente. Il resto si vedrà nelle prossime partite”, ha aggiunto l’allenatore giallorosso. Per El Aynaoui, anche lui atteso dalla Coppa d’Africa “il Marocco si è appellato alla Fifa, aspettiamo la sentenza. Chi ha giocato di sabato e domenica ha potuto utilizzare i giocatori che partiranno in Coppa d’Africa, mentre a noi chiedono di non usarli. Ma la giornata è la stessa”.

Dove vedere la partita in tv

Roma-Como, match valido per la 15a giornata di Serie A, si può seguire in diretta su Dazn, sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now e l’app di Dazn. L’arbitro della gara è Ermanno Feliciani.

I precedenti tra Roma e Como

Capitolini e lariani si sono sfidati 16 volte in passato. Il bilancio segna 11 vittorie giallorosse, quattro pareggi e una sola vittoria per il Como. Questa è arrivata nella stagione 1949/59 per 1-0, nella prima gara in assoluto tra i due club nella Capitale. Fu decisivo il gol di Lipizer.