Genoa-Inter 1-2, nerazzurri primi in classifica

L’Inter supera 2-1 il Genoa a Marassi e si prende la testa della classifica. Gli uomini di Chivu partono con il piglio giusto e al 6′ trovano la rete del vantaggio con Bisseck che insacca dal limite dell’area.

Al 38′ il raddoppio di Lautaro, sempre con un tiro dal limite. Sembra finita ma al 68′ una grande giocata di Vitinha porta il Genoa sull’1-2. Nel finale i liguri provano a trovare la rete del pari ma l’Inter difende con ordine. I nerazzurri salgono a 33 punti in classifica, scavalcando il Napoli (31), sconfitto a Udine, e il Milan (32), bloccato sul pari dal Sassuolo. Il Genoa resta fermo a 14 punti, in coabitazione con Cagliari e Parma.

L’Inter si prende dunque la testa della classifica al termine di un match che nel finale ha riservato grande sofferenza ai nerazzurri in un Marassi infuocato dal pubblico rivitalizzato dall’avvento di Daniele De Rossi. Alla vigilia Cristian Chivu, riprendendo quanto già affermato in precedenza da De Rossi, aveva parlato della necessità di disputare la “partita perfetta”, mettendo in guardia i suoi e l’ambiente dall’insidie della gara col Genoa. Ora può accontentarsi di una vittoria di misura che comunque regala il primato solitario ai suoi ragazzi, nella giornata che ha visto le principali rivali nella corsa scudetto (Milan e Napoli) perdere punti con Sassuolo e Udinese. Un successo che consente a Lautaro e compagni di mettersi alle spalle la delusione per la sconfitta con il Liverpool in Champions. Se fuga sarà, è presto per dirlo, se si considera che nelle ultime giornate c’è stata una continua alternanza di capoliste.

Ma l’Inter è sembrata comunque la più in forma e in palla nel confronto a distanza con le avversarie. Un dato che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni di Supercoppa (venerdì prossimo è in programma la prima semifinale con il Bologna). I nerazzurri sono stati bravi a indirizzare la partita sin dalle prime battute, trovando il vantaggio quasi subito. Al 6′ Yann Bisseck, servito da Lautaro, ha lasciato partire un tiro dal limite dell’area che si è insaccato all’angolino basso a destra del portiere rossoblù. Il raddoppio arriva al 38′, con Lautaro. L’argentino fa partire una botta che trafigge Leali. Sembra finita, ma il Genoa ha ancora energie e voglia di riprendere la partita. Il gol che accorcia le distanze arriva al 68′ con una grande giocata di Vitinha che scarta Sommer e deposita in rete. Nel finale, sospinto da un pubblico che non smette di credere nella rimonta, il Genoa mette sotto pressione l’Inter, che soffre ma difende sempre con ordine. Per i nerazzurri si tratta della terza vittoria consecutiva dopo quelle con Como e Pisa, dopo lo stop nel derby con il Milan. Dopo l’intermezzo della Supercoppa i ragazzi di Chivu se la vedranno a Bergamo con l’Atalanta. Altra partita tosta per testare la solidità della nuova capolista.