Udinese-Napoli 1-0, partenopei restano secondi

Il Napoli non approfitta del mezzo passo falso del Milan e cade a Udine al termine di una partita in cui raramente si è reso pericoloso e nella quale, per lunghi tratti, ha subito l’aggressività dei friuliani.

Il gol decisivo lo mette a segno Ekkelenkamp al 73′ con una grande conclusione a giro che batte Milinkovic-Savic. Ma in precedenza l’Udinese aveva già segnato due volte, con Davis e Zaniolo. Reti annullate da Sozza dopo l’intervento del Var. Il Napoli resta, quindi, fermo a 31 punti (provvisoriamente al secondo posto), mentre l’Udinese sale a 21.

Foto Andrea Bressanutti/LaPresse

Conte: “Problemi rosa alla fine li paghi, sarà stagione difficile”

“Troppe sconfitte fanno suonare un campanello d’allarme? Io l’avevo fatto suonare anche quando abbiamo vinto. C’è poco da dire: a inizio anno quando sai di avere tante competizioni ti preoccupi di fare una rosa all’altezza. Se poi per motivi esterni questa rosa viene ridotta provi a tenere botta ma alla fine qualcosa la devi pagare, altrimenti saremmo tutti dei fenomeni”. Così Antonio Conte, tecnico del Napoli, a Dazn dopo il ko di Udine. “Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo – ha proseguito – con grande unione e compattezza, senza perdere entusiasmo e motivazione. Lo sapevamo già che quest’annata non sarebbe stata semplice. Alcune cose sono oggettive, sono sotto gli occhi di tutti e non voglio rimarcarle. Noi dobbiamo andare avanti, sapendo che l’ambiente deve stare vicino a questa squadra con la consapevolezza che non sarà un’annata semplice per noi”.