Bologna-Juventus 0-1, bianconeri al quinto posto

Termina 0-1 il posticipo domenicale tra Bologna e Juventus valido per la 15esima giornata di Serie A. Il match al Dall’Ara si accende con Di Gregorio che in avvio chiude su Orsolini. David segna il vantaggio della Juve, ma la rete viene annullata per un precedente fuorigioco. Nel recupero del primo tempo Orsolini serve Zortea che colpisce la traversa. Nella ripresa sblocca Cabal di testa, appena entrato in campo. Poco dopo arriva il rosso per Heggem e il Bologna resta in 10. I bianconeri gestiscono e conquistano tre punti fondamentali, agguantando il quinto posto in classifica proprio ai danni del Bologna.