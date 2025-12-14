Milan-Sassuolo 2-2, doppio Bartesaghi non basta ai rossoneri: con le ‘piccole’ è una maledizione

Prosegue la maledizione del Milan con le neopromosse. Nel lunch match domenicale i rossoneri non vanno oltre il 2-2 con il Sassuolo, dopo aver rimontato dallo 0-1. I neroverdi passano in vantaggio al 13′ con Konè, ma al 34′ arriva il pareggio di Bartesaghi, che poi al 47′ porta a casa la doppietta. Al 77′ doccia gelata per San Siro quando Lauriente segna la rete del 2-2. Il Milan sale a 32 punti in classifica, provvisoriamente capolista in attesa del Napoli che alle 15 se la vedrà con l’Udinese in trasferta. Il Sassuolo sale a 21 punti.
