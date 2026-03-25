Santanchè, Conte: “Tre anni per far dimettere una ministra, Meloni premier debolissima”

“Ci sono voluti tre anni e 15 milioni di cittadini che hanno votato ‘No’ al referendum per far dimettere una ministra responsabile di una truffa Covid ai danni dello Stato. Chi è responsabile di tutto questo? C’è un solo nome: Giorgia Meloni, una premier oggi debole, debolissima”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ai giornalisti in Piazza Montecitorio. “Il governo oggi barcolla, è barcollante”, prosegue l’ex presidente del Consiglio. “Non si occupa affatto delle urgenze dei cittadini, delle imprese e delle famiglie. Ci ha portati a tutto questo mentre invece queste decisioni e determinazioni andavano prese per tempo, per potersi poi dedicare e occupare concretamente, cosa che non è stato fatto, dei bisogni dei cittadini”.