Fiorentina, Vanoli nuovo allenatore: c’è l’accordo

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico 53enne ha trovato l’accordo con il suo ex club, il Torino, per la risoluzione del contratto che lo legava ancora ai granata. Come riportato da Sky Sport, è già arrivato al Viola Park e dovrebbe sedersi sulla panchina già domenica 9 novembre nel match delle 15 contro il Genoa – altro club che ha appena cambiato guida passando da Patrick Vieira a Daniele De Rossi.

#Vanoli è al Viola Park: comincia la sua avventura con la #Fiorentina pic.twitter.com/7NliyCcZ7N — Violanews Fiorentina (@violanews) November 7, 2025

Fiorentina a caccia di riscatto

La Viola con Vanoli è a caccia di riscatto dopo un brutto avvio di stagione con Stefano Pioli, che è stato esonerato. La squadra di Firenze è ultima in Serie A dopo 10 giornate. Solo pareggi e sconfitte e nemmeno una vittoria per un totale di quattro punti. A far traboccare il vaso è stata l’ultima partita persa in casa contro il Lecce per 1-0. Giovedì sera è arrivata una delusione anche in Conference League con i viola che sono stati battuti dal Mainz 2-1. C’è amarezza soprattutto per il gol vittoria dei tedeschi, arrivato al 95′ grazie a Lee Jae-sung. Una rimonta in piena regola aperta da Benedict Hollerbach che ha risposto all’iniziale vantaggio della Fiorentina con Simon Sohm.

Quattro punti in 10 partite di Serie A

Cagliari-Fiorentina 1-1

Torino-Fiorentina 0-0

Fiorentina-Napoli 1-3

Fiorentina-Como 1-2

Pisa-Fiorentina 0-0

Fiorentina-Roma 1-2

Milan-Fiorentina 2-1

Fiorentina-Bologna 2-2

Inter-Fiorentina 3-0

Fiorentina-Lecce 0-1

Chi è Paolo Vanoli

Paolo Vanoli, classe 1952, nato a Varese, ha avuto un passato anche da calciatore, di ruolo difensore. Ha giocato per club come Venezia, Verona, Parma, Bologna e Fiorentina. Da allenatore ha mosso i primi passi nelle giovanili della Nazionale italiana. È stato collaboratore tecnico al Chelsea e all’Inter mentre la sua prima esperienza alla guida di una squadra è stata in Russia, allo Spartak Mosca. In seguito è approdato al Venezia, dove è rimasto due anni, e poi al Torino dove ha lavorato per una stagione.