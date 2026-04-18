Meloni: “Foto fake con mio padre ma è europarlamentare FdI, siamo al cabaret”

“In queste ore alcuni utenti stanno diffondendo una foto di qualche anno fa che mi ritrae con Marco Squarta, parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, sostenendo addirittura che si tratterebbe di mio padre. Il tutto per sostenere che avrei mentito in Aula quando ho detto di non averlo più visto da quando avevo 11 anni. Per la cronaca, Marco Squarta è anche più piccolo di me. Certo, capisco che da quella foto qualcuno avrebbe potuto scambiarlo pure per mio nonno… A questo punto non siamo più nemmeno al fango. Siamo al cabaret“. Così sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando lo scatto che la ritrae con il parlamentare europeo di FdI Marco Squarta.