Genoa, esonerato Patrick Vieira

Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. La decisione è stata comunicata dal club con una nota sul sito. “Genoa CFC – si legge – comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito“. Si tratta del secondo cambio in una settimana su una panchina di Serie A, dopo che Luciano Spalletti ha sostituito l’esonerato Igor Tudor alla Juventus.

Tre punti in nove partite

I rossoblù sono ultimi in classifica con soli tre punti dopo nove partite di campionato. Dall’inizio della nuova stagione di Serie A la squadra ligure non ha vinto nemmeno un incontro – ad eccezione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro l’Empoli. L’ultimo l’ha perso in casa (2-0) contro la neopromossa Cremonese.

Genoa-Lecce 0-0

Genoa-Juventus 0-1

Como-Genoa 1-1

Bologna-Genoa 2-1

Genoa-Empoli 3-1 (Coppa Italia)

Genoa-Lazio 0-3

Napoli-Genoa 2-1

Genoa-Parma 0-0

Torino-Genoa 2-1

Genoa-Cremonese 0-2

L’esperienza di Vieira al Genoa

L’esperienza di Vieira al Genoa è durata circa un anno. Il tecnico francese era arrivato il 20 novembre 2024 per prendere il posto di Alberto Gilardino che in quel momento si trovava in piena zona retrocessione. La scorsa annata ha chiuso in 13a posizione con 43 punti ottenendo così il prolungamento del contratto per altri due anni. In 26 match sulla panchina del grifone, nel 2024/2025, ha collezionato otto vittorie, nove pareggi e nove sconfitte con 1,27 punti di media a partita.

Il passato da allenatore e giocatore

Il 49enne nato a Dakar in precedenza ha avuto altre esperienze da allenatore in club come Nizza, Crystal Palace e Strasburgo. I primi passi, invece, li ha mossi nelle giovanili del Manchester City dove ha chiuso la carriera nel 2011. Come giocatore professionista ha fatto parte di società prestigiose come Milan, Arsenal, Juventus e Inter. Con i nerazzurri ha trascorso quattro stagioni e vinto quattro scudetti. Nel suo palmares può vantare anche tre Premier League, un Europeo e un Mondiale con la nazionale francese.