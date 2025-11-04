Fiorentina, Pioli esonerato: c’è Galloppa ad interim

Stefano Pioli non è più il tecnico della Fiorentina. L’allenatore parmigiano, che aveva rifiutato le dimissioni, è stato esonerato dall’incarico dopo l’intervento del presidente dei Viola, Rocco Commisso. che ha dato il via libera per il licenziamento. Si chiude così l’avventura bis di Pioli sulla panchina gigliata. Con l’ok dagli Stati Uniti dal patron viola la società ha deciso di affidare la panchina ad interim a Daniel Galloppa, l’allenatore della Primavera.

“La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa”, si legge nel comunicato ufficiale.

Fiorentina ultima in classifica

Un inizio shock quello della Fiorentina in Serie A. La Viola è ultima in classifica con soli quattro punti raccolti in 10 giornate. Numeri che hanno spinto la dirigenza di Firenze a togliere la guida della squadra a Stefano Pioli. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta in casa contro il Lecce per 1-0. Ecco i risultati in campionato fino ad oggi:

Cagliari-Fiorentina 1-1

Torino-Fiorentina 0-0

Fiorentina-Napoli 1-3

Fiorentina-Como 1-2

Pisa-Fiorentina 0-0

Fiorentina-Roma 1-2

Milan-Fiorentina 2-1

Fiorentina-Bologna 2-2

Inter-Fiorentina 3-0

Fiorentina-Lecce 0-1

Chi può prendere il posto di Pioli

Chi potrà prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina della Viola? Per il momento è stato scelto, ad interim, Daniel Galloppa, allenatore della Primavera. In queste ultime ore, tuttavia, diversi nomi sono stati accostati al club di Firenze. Tra questi ci sono Roberto D’Aversa (ex di Empoli, Lecce, Sampdoria e Parma) e Paoli Vanoli (ex di Torino e Venezia). Tra gli allenatori senza squadra ci sono anche Daniele De Rossi e Thiago Motta.