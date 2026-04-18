Milano, Ceccardi (Lega) a corteo Patrioti: “Nostra strada è ben delineata, chi la cambia sono affari suoi”

“Siamo qui per manifestare per la nostra identità: un’identità cristiana fatta di popoli, di cultura, di tradizioni che vogliamo rivendicare con orgoglio”. A dirlo è Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, a margine della manifestazione “Senza paura – Padroni a casa nostra” organizzata a Milano dai Patrioti europei. “La piazza è composta da amministratori, sindaci, consiglieri comunali e parlamentari del partito. In quanto europarlamentare, rivendico i risultati ottenuti a Bruxelles sul pacchetto immigrazione. La Lega ha votato contro le decisioni contestate e in parte ha contribuito a modificarle”.

Alla domanda sugli alleati che hanno preso le distanze dalla manifestazione, tra cui il generale Roberto Vannacci e Forza Italia, Ceccardi ha risposto: “Chi cambia strada sono affari suoi. La nostra strada è ben dritta, ben delineata”. Sulle critiche di Forza Italia, ha aggiunto: “Ritengo che vietare o impedire una libera manifestazione del pensiero sia da regimi totalitari”, ha concluso Ceccardi.