Milano, piazza del Duomo mezza vuota per l'arrivo del corteo dei Patrioti

Una piazza del Duomo mezza vuota accoglie il corteo dei Patrioti europei dal titolo ‘Senza paura – In Europa padroni a casa nostra’ partito da corso Venezia, a Milano. Presenti circa 2mila persone: dietro lo striscione ‘Padroni a casa nostra’, sindaci, amministratori ed esponenti del Carroccio con la fascia ‘Padroni a casa nostra’.
Tra i big, presenti la vicesegretaria Silvia Sardone e il segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo. Numerosi gli slogan contro la sinistra e anche contro le contro-manifestazioni organizzate anche dai centri sociali.