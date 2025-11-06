De Rossi al Genoa: è ufficiale

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa da oggi 6 novembre. Lo comunica il club ligure in un nota.

“Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra – si legge – Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini”. La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, “è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori”. Poco prima il Genoa aveva pubblicato sui suoi account social ufficiale uno ‘spoiler alert’ spiritoso con il famoso tatuaggio del polpaccio di De Rossi ‘ritoccato’.