Iran, messaggio Mojtaba Khamenei: "Pronti a infliggere dure sconfitte ai nemici"

La Guida Suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei ha rilasciato una dichiarazione in occasione dell’anniversario della fondazione della Repubblica Islamica (1° aprile) e del compleanno del suo defunto padre, che ricorre domani.

Nella dichiarazione letta da una speaker, Mojtaba Khamenei ha elogiato la difesa dell’Iran da parte dell’esercito iraniano contro gli Stati Uniti. Nel contesto delle nuove ostilità nello Stretto di Hormuz, ha avvertito che la “valorosa marina iraniana è pronta a infliggere nuove e dure sconfitte ai suoi nemici”. La Guida Suprema ha assunto il comando dopo che suo padre e predecessore, Ali Khamenei, è stato ucciso in un attacco statunitense all’inizio della guerra.

Si ritiene che anche Mojtaba Khamenei sia rimasto ferito. Da allora non è più stato visto né sentito in pubblico e le sue dichiarazioni vengono diffuse solo per iscritto o lette ad alta voce.