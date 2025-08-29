Accesso Archivi

Sorteggi Europa e Conference League 2025-2026 il 29 agosto: orario, fasce e dove vederli

Il trofeo dell’Europa League, Londra, 10 agosto 2025 (Â© Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)
Roma, Bologna e Fiorentina le tre squadre italiane in corsa

Dopo i sorteggi di Champions 2025-2026 tocca anche a Europa e Conference League. Tre le squadre italiane interessate: Roma, Bologna e Fiorentina.

Roma e Bologna questa stagione andranno a caccia del trofeo conquistato lo scorso anno dal Tottenham. L’Urna di Montecarlo, alle ore 13, decreterà le otto sfide del girone unico: quattro in casa e quattro in trasferta. Si inizia mercoledì 24 e giovedì 25 settembre per poi arrivare alla finale di Istanbul (Turchia) il 20 maggio 2026. Il tabellone è composto da 36 squadre, suddivise in quattro fasce: i giallorossi sono nella prima mentre i rossoblù nell’ultima.

Fascia 1

  • AS Roma FC (ITA)
  • FC Porto (POR)
  • Rangers FC (SCO)
  • Feyenoord (NED)
  • LOSC Lille (FRA)
  • GNK Dinamo (CRO)
  • Real Betis Balompié (ESP)
  • FC Salzburg (AUT)
  • Aston Villa FC (ENG)

Fascia 2

  • Fenerbahçe SK (TUR)
  • SC Braga (POR)
  • FK Crvena Zvezda (SRB)
  • Olympique Lyonnais (FRA)
  • PAOK FC (GRE)
  • FC Viktoria Plzeň (CZE)
  • Ferencvárosi TC (HUN)
  • Celtic FC (SCO)
  • Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)

Fascia 3

  • BSC Young Boys (SUI)
  • FC Basel 1893 (SUI)
  • FC Midtjylland (DEN)
  • SC Freiburg (GER)
  • PFC Ludogorets 1945 (BUL)
  • Nottingham Forest FC (ENG)
  • SK Sturm Graz (AUT)
  • Fotbal Club FCSB (ROU)
  • OGC Nice (FRA)

Fascia 4

  • Bologna FC 1909 (ITA)
  • Real Club Celta (ESP)
  • VfB Stuttgart (GER)
  • Panathinaikos FC (GRE)
  • Malmö FF (SWE)
  • Go Ahead Eagles (NED)
  • FC Utrecht (NED)
  • KRC Genk (BEL)
  • SK Brann (NOR)

Il calendario di Europa League

  • Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025
  • Seconda giornata: 2 ottobre 2025
  • Terza giornata: 23 ottobre 2025
  • Quarta giornata: 6 novembre 2025
  • Quinta giornata: 27 novembre 2025
  • Sesta giornata: 11 dicembre 2025
  • Settima giornata 7: 22 gennaio 2026
  • Ottava giornata: 29 gennaio 2026
  • Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
  • Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
  • Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
  • Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
  • Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

Il sorteggio di Conference League

La Fiorentina è l’unica italiana presente, al momento, in Conference League. La Viola è una delle pretendenti al titolo dopo le finali del 2023 e 2024 e la semifinale raggiunta la scorsa stagione (in cui ha vinto il Chelsea). I sorteggi per l’edizione 2025-2026 seguiranno quelli dell’Europa League (ore 13) a Montecarlo. La competizione prenderà il via il 2 ottobre e terminerà con la finale del 27 maggio 2026 a Lipsia (Germania). Anche in questo caso c’è un tabellone a 36 squadre, diviso però in ben sei fasce. Ogni club dunque giocherà sei partite all’interno di un girone unico.

Fascia 1

  • Fiorentina (ITA)
  • AZ Alkmaar (NED)
  • FC Shakhtar Donetsk (UKR)
  • ŠK Slovan Bratislava (SVK)
  • SK Rapid (AUT)
  • Legia Warszawa (POL)

Fascia 2

  • AC Sparta Praha (CZE)
  • Dynamo Kyiv (UKR)
  • Crystal Palace FC (ENG)
  • KKS Lech Poznań (POL)
  • Rayo Vallecano de Madrid (ESP)
  • Shamrock Rovers FC (IRL)

Fascia 3

  • Omonoia FC (CYP)
  • FSV Mainz 05 (GER)
  • Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)
  • Jagiellonia Białystok (POL)
  • NK Celje (SLO)
  • HNK Rijeka (CRO)

Fascia 4

  • HŠK Zrinjski Mostar (ΒΙΗ)
  • Lincoln Red Imps FC (GIB)
  • KuPS Kuopio (FIN)
  • AEK Athens FC (GRE)
  • Aberdeen FC (SCO)
  • FC Drita (KOS)

Fascia 5

  • Breiðablik (ISL)
  • SK Sigma Olomouc (CZE)
  • Samsunspor FC (TUR)
  • Raków Częstochowa (POL)
  • AEK Larnaca FC (CYP)
  • KF Shkëndija (MKD)

Fascia 6

  • BK Häcken (SWE)
  • FC Lausanne-Sport (SUI)
  • Universitatea Craiova (ROU)
  • Hamrun Spartans F.C. (MLT)
  • FC Noah (ARM)
  • Shelbourne FC (IRL)

Il calendario di Conference League

  • Prima giornata: 2 ottobre 2025
  • Seconda giornata: 23 ottobre 2025
  • Terza giornata: 6 novembre 2025
  • Quarta giornata: 27 novembre 2025
  • Quinta giornata: 11 dicembre 2025
  • Sesta giornata: 18 dicembre 2025
  • Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
  • Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
  • Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
  • Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
  • Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)

Dove vedere il sorteggio in tv (anche in chiaro)

I sorteggi di Europa e Conference League si potranno seguire in diretta tv oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 13, su SkySport 24 e in streaming su skysport.it e NOW. E’ possibile vederli anche in chiaro sul sito ufficiale della Uefa.

