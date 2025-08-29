Sorteggi Europa e Conference League 2025-2026 il 29 agosto: orario, fasce e dove vederli

Dopo i sorteggi di Champions 2025-2026 tocca anche a Europa e Conference League. Tre le squadre italiane interessate: Roma, Bologna e Fiorentina.

Roma e Bologna questa stagione andranno a caccia del trofeo conquistato lo scorso anno dal Tottenham. L’Urna di Montecarlo, alle ore 13, decreterà le otto sfide del girone unico: quattro in casa e quattro in trasferta. Si inizia mercoledì 24 e giovedì 25 settembre per poi arrivare alla finale di Istanbul (Turchia) il 20 maggio 2026. Il tabellone è composto da 36 squadre, suddivise in quattro fasce: i giallorossi sono nella prima mentre i rossoblù nell’ultima.

Fascia 1

AS Roma FC (ITA)

FC Porto (POR)

Rangers FC (SCO)

Feyenoord (NED)

LOSC Lille (FRA)

GNK Dinamo (CRO)

Real Betis Balompié (ESP)

FC Salzburg (AUT)

Aston Villa FC (ENG)

Fascia 2

Fenerbahçe SK (TUR)

SC Braga (POR)

FK Crvena Zvezda (SRB)

Olympique Lyonnais (FRA)

PAOK FC (GRE)

FC Viktoria Plzeň (CZE)

Ferencvárosi TC (HUN)

Celtic FC (SCO)

Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)

Fascia 3

BSC Young Boys (SUI)

FC Basel 1893 (SUI)

FC Midtjylland (DEN)

SC Freiburg (GER)

PFC Ludogorets 1945 (BUL)

Nottingham Forest FC (ENG)

SK Sturm Graz (AUT)

Fotbal Club FCSB (ROU)

OGC Nice (FRA)

Fascia 4

Bologna FC 1909 (ITA)

Real Club Celta (ESP)

VfB Stuttgart (GER)

Panathinaikos FC (GRE)

Malmö FF (SWE)

Go Ahead Eagles (NED)

FC Utrecht (NED)

KRC Genk (BEL)

SK Brann (NOR)

Il calendario di Europa League

Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025

Seconda giornata: 2 ottobre 2025

Terza giornata: 23 ottobre 2025

Quarta giornata: 6 novembre 2025

Quinta giornata: 27 novembre 2025

Sesta giornata: 11 dicembre 2025

Settima giornata 7: 22 gennaio 2026

Ottava giornata: 29 gennaio 2026

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

Il sorteggio di Conference League

La Fiorentina è l’unica italiana presente, al momento, in Conference League. La Viola è una delle pretendenti al titolo dopo le finali del 2023 e 2024 e la semifinale raggiunta la scorsa stagione (in cui ha vinto il Chelsea). I sorteggi per l’edizione 2025-2026 seguiranno quelli dell’Europa League (ore 13) a Montecarlo. La competizione prenderà il via il 2 ottobre e terminerà con la finale del 27 maggio 2026 a Lipsia (Germania). Anche in questo caso c’è un tabellone a 36 squadre, diviso però in ben sei fasce. Ogni club dunque giocherà sei partite all’interno di un girone unico.

Fascia 1

Fiorentina (ITA)

AZ Alkmaar (NED)

FC Shakhtar Donetsk (UKR)

ŠK Slovan Bratislava (SVK)

SK Rapid (AUT)

Legia Warszawa (POL)

Fascia 2

AC Sparta Praha (CZE)

Dynamo Kyiv (UKR)

Crystal Palace FC (ENG)

KKS Lech Poznań (POL)

Rayo Vallecano de Madrid (ESP)

Shamrock Rovers FC (IRL)

Fascia 3

Omonoia FC (CYP)

FSV Mainz 05 (GER)

Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)

Jagiellonia Białystok (POL)

NK Celje (SLO)

HNK Rijeka (CRO)

Fascia 4

HŠK Zrinjski Mostar (ΒΙΗ)

Lincoln Red Imps FC (GIB)

KuPS Kuopio (FIN)

AEK Athens FC (GRE)

Aberdeen FC (SCO)

FC Drita (KOS)

Fascia 5

Breiðablik (ISL)

SK Sigma Olomouc (CZE)

Samsunspor FC (TUR)

Raków Częstochowa (POL)

AEK Larnaca FC (CYP)

KF Shkëndija (MKD)

Fascia 6

BK Häcken (SWE)

FC Lausanne-Sport (SUI)

Universitatea Craiova (ROU)

Hamrun Spartans F.C. (MLT)

FC Noah (ARM)

Shelbourne FC (IRL)

Il calendario di Conference League

Prima giornata: 2 ottobre 2025

Seconda giornata: 23 ottobre 2025

Terza giornata: 6 novembre 2025

Quarta giornata: 27 novembre 2025

Quinta giornata: 11 dicembre 2025

Sesta giornata: 18 dicembre 2025

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)

Dove vedere il sorteggio in tv (anche in chiaro)

I sorteggi di Europa e Conference League si potranno seguire in diretta tv oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 13, su SkySport 24 e in streaming su skysport.it e NOW. E’ possibile vederli anche in chiaro sul sito ufficiale della Uefa.