Sorteggi Europa e Conference League 2025-2026 il 29 agosto: orario, fasce e dove vederli

Dopo i sorteggi di Champions 2025-2026 tocca anche a Europa e Conference League. Tre le squadre italiane interessate: Roma, Bologna e Fiorentina.
Roma e Bologna questa stagione andranno a caccia del trofeo conquistato lo scorso anno dal Tottenham. L’Urna di Montecarlo, alle ore 13, decreterà le otto sfide del girone unico: quattro in casa e quattro in trasferta. Si inizia mercoledì 24 e giovedì 25 settembre per poi arrivare alla finale di Istanbul (Turchia) il 20 maggio 2026. Il tabellone è composto da 36 squadre, suddivise in quattro fasce: i giallorossi sono nella prima mentre i rossoblù nell’ultima.
Fascia 1
- AS Roma FC (ITA)
- FC Porto (POR)
- Rangers FC (SCO)
- Feyenoord (NED)
- LOSC Lille (FRA)
- GNK Dinamo (CRO)
- Real Betis Balompié (ESP)
- FC Salzburg (AUT)
- Aston Villa FC (ENG)
Fascia 2
- Fenerbahçe SK (TUR)
- SC Braga (POR)
- FK Crvena Zvezda (SRB)
- Olympique Lyonnais (FRA)
- PAOK FC (GRE)
- FC Viktoria Plzeň (CZE)
- Ferencvárosi TC (HUN)
- Celtic FC (SCO)
- Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)
Fascia 3
- BSC Young Boys (SUI)
- FC Basel 1893 (SUI)
- FC Midtjylland (DEN)
- SC Freiburg (GER)
- PFC Ludogorets 1945 (BUL)
- Nottingham Forest FC (ENG)
- SK Sturm Graz (AUT)
- Fotbal Club FCSB (ROU)
- OGC Nice (FRA)
Fascia 4
- Bologna FC 1909 (ITA)
- Real Club Celta (ESP)
- VfB Stuttgart (GER)
- Panathinaikos FC (GRE)
- Malmö FF (SWE)
- Go Ahead Eagles (NED)
- FC Utrecht (NED)
- KRC Genk (BEL)
- SK Brann (NOR)
Il calendario di Europa League
- Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025
- Seconda giornata: 2 ottobre 2025
- Terza giornata: 23 ottobre 2025
- Quarta giornata: 6 novembre 2025
- Quinta giornata: 27 novembre 2025
- Sesta giornata: 11 dicembre 2025
- Settima giornata 7: 22 gennaio 2026
- Ottava giornata: 29 gennaio 2026
- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
Il sorteggio di Conference League
La Fiorentina è l’unica italiana presente, al momento, in Conference League. La Viola è una delle pretendenti al titolo dopo le finali del 2023 e 2024 e la semifinale raggiunta la scorsa stagione (in cui ha vinto il Chelsea). I sorteggi per l’edizione 2025-2026 seguiranno quelli dell’Europa League (ore 13) a Montecarlo. La competizione prenderà il via il 2 ottobre e terminerà con la finale del 27 maggio 2026 a Lipsia (Germania). Anche in questo caso c’è un tabellone a 36 squadre, diviso però in ben sei fasce. Ogni club dunque giocherà sei partite all’interno di un girone unico.
Fascia 1
- Fiorentina (ITA)
- AZ Alkmaar (NED)
- FC Shakhtar Donetsk (UKR)
- ŠK Slovan Bratislava (SVK)
- SK Rapid (AUT)
- Legia Warszawa (POL)
Fascia 2
- AC Sparta Praha (CZE)
- Dynamo Kyiv (UKR)
- Crystal Palace FC (ENG)
- KKS Lech Poznań (POL)
- Rayo Vallecano de Madrid (ESP)
- Shamrock Rovers FC (IRL)
Fascia 3
- Omonoia FC (CYP)
- FSV Mainz 05 (GER)
- Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)
- Jagiellonia Białystok (POL)
- NK Celje (SLO)
- HNK Rijeka (CRO)
Fascia 4
- HŠK Zrinjski Mostar (ΒΙΗ)
- Lincoln Red Imps FC (GIB)
- KuPS Kuopio (FIN)
- AEK Athens FC (GRE)
- Aberdeen FC (SCO)
- FC Drita (KOS)
Fascia 5
- Breiðablik (ISL)
- SK Sigma Olomouc (CZE)
- Samsunspor FC (TUR)
- Raków Częstochowa (POL)
- AEK Larnaca FC (CYP)
- KF Shkëndija (MKD)
Fascia 6
- BK Häcken (SWE)
- FC Lausanne-Sport (SUI)
- Universitatea Craiova (ROU)
- Hamrun Spartans F.C. (MLT)
- FC Noah (ARM)
- Shelbourne FC (IRL)
Il calendario di Conference League
- Prima giornata: 2 ottobre 2025
- Seconda giornata: 23 ottobre 2025
- Terza giornata: 6 novembre 2025
- Quarta giornata: 27 novembre 2025
- Quinta giornata: 11 dicembre 2025
- Sesta giornata: 18 dicembre 2025
- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)
Dove vedere il sorteggio in tv (anche in chiaro)
I sorteggi di Europa e Conference League si potranno seguire in diretta tv oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 13, su SkySport 24 e in streaming su skysport.it e NOW. E’ possibile vederli anche in chiaro sul sito ufficiale della Uefa.