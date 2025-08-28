Conference League, la Fiorentina passa col brivido: 3-2 in rimonta al Polissya

La Fiorentina accede alla fase a girone unico di Conference League. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia (a causa dell’indisponibilità del ‘Franchi’) i Viola hanno battuto in rimonta per 3-2 gli ucraini del Polissya nella gara di ritorno dei playoff e in virtù del successo ottenuto una settimana fa in trasferta per 3-0 conquistano la qualificazione. Doppio vantaggio degli ucraini con Nazarenko al 2′ e con Andriyevski al 14′, nella ripresa la rete di Dodo al 78′ che scaccia via gli incubi. All’86’ arriva la rete del pareggio di Ranieri, a firmare la vittoria per i Viola ci pensa Dzeko all’89’.