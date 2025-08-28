Accesso Archivi

Sorteggio Champions 2025-26: ecco le avversarie di Inter, Napoli, Juve e Atalanta

LaPresse
Per i nerazzurri Liverpool, Arsenal e Dortmund. Il Borussia anche con i bianconeri: per Tudor poi Real e Benfica. Per il Napoli City e Chelsea. I Blues tra gli avversari dei bergamaschi che trovano anche il Psg

Sono terminati a Montecarlo i sorteggi della prima fase, la cosiddetta fase campionato, della Champions League.

L‘Inter giocherà contro Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia, Ajax, Kairat, Union Saint Gilloise.

Per l‘Atalanta ci sono Chelsea, Psg, Brugge, Eintracht Francoforte, Slavia Praga, Marsiglia, Atletico Bilbao e Union Saint Gilloise.

La Juventus incontrerà Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting Lisbona, Bodo Glimt, Pafos e Monaco.

Il Napoli sfiderà Chelsea, Manchester City, Eintracht Francoforte, Benfica, Sporting Lisbona, Psv Eindhoven, Qarabag e Copenhagen.

Con chi giocherà l’Inter

L’Inter se la vedrà con Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori). Queste le otto avversarie dei nerazzurri nella fase a girone unico della prossima Champions.

Con chi giocherà la Juventus

La Juve affronterà Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori). Queste le otto avversarie dei bianconeri nella fase a girone unico della prossima Champions.

Con chi giocherà il Napoli

Il Napoli sfiderà Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori). Queste le otto avversarie dei partenopei nella fase a girone unico della prossima Champions.

Con chi giocherà l’Atalanta

 Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori). Queste le otto avversarie dei bergamaschi nella fase a girone unico della prossima Champions.

