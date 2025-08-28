Sorteggio Champions 2025-26: ecco le avversarie di Inter, Napoli, Juve e Atalanta

Sono terminati a Montecarlo i sorteggi della prima fase, la cosiddetta fase campionato, della Champions League.
Con chi giocherà l’Inter
L’Inter se la vedrà con Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori). Queste le otto avversarie dei nerazzurri nella fase a girone unico della prossima Champions.
Con chi giocherà la Juventus
La Juve affronterà Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori). Queste le otto avversarie dei bianconeri nella fase a girone unico della prossima Champions.
Con chi giocherà il Napoli
Il Napoli sfiderà Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori). Queste le otto avversarie dei partenopei nella fase a girone unico della prossima Champions.
Con chi giocherà l’Atalanta
Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori). Queste le otto avversarie dei bergamaschi nella fase a girone unico della prossima Champions.