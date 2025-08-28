Home > Calcio > Sorteggio Champions 2025-26: ecco le avversarie di Inter, Napoli, Juve e Atalanta

Per i nerazzurri Liverpool, Arsenal e Dortmund. Il Borussia anche con i bianconeri: per Tudor poi Real e Benfica. Per il Napoli City e Chelsea. I Blues tra gli avversari dei bergamaschi che trovano anche il Psg