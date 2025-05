La finale la decide Johnson nel rimpallo con Shaw. La squadra di Postecoglou si qualifica per la prossima Champions League

Il Tottenham vince l’Europa League 2024-2025. Al San Mamés la squadra di Ange Postecoglou batte 1-0 il Manchester United in finale, torna ad alzare nuovamente un trofeo europeo 41 anni dopo la Coppa UEFA 1983-84 e si qualifica per la prossima Champions League salvando la pessima stagione in Premier League. Per gli Spurs si tratta della terza Europa League.

A Bilbao nel primo tempo ritmi alti e tanta pressione: da una parte Diallo sfiora il vantaggio di destro, dall’altra invece Johnson (42′) sblocca la gara con la complicità di una deviazione di Shaw. Una mezza autorete che basta a decidere la gara. Nella ripresa infatti i Red Devils spingono a caccia del pari, ma gli Spurs serrano le linee e grazie anche a un salvataggio sulla linea di Van De Ven e a una parata super di Vicario nel recupero portano a casa il titolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata