Si parte con quattro anticipi l'Inter in trasferta a Genoa, il Parma ospita la Fiorentina, poi Empoli-Monza e Milan-Torino

Countdown Serie A. Si entra oggi nella settimana che darà ufficialmente il via al campionato 2024/2025 che scatterà sabato 17 agosto con Genoa-Inter e Parma-Fiorentina alle 18:30, poi alle 20:45 Milan-Empoli e Torino-Monza. La grande attesa sta per finire tra colpi di mercato da chiudere, giocatori ancora in fase di rodaggio e centri sportivi con clima da lavori in corso. L’Inter Campione d’Italia, con la seconda stella sul petto, inizierà la difesa del titolo dal ‘Ferraris‘ di Genova. Simone Inzaghi, nonostante gli arrivi estivi di Zielinski, Taremi e Josep Martinez in porta, dovrebbe puntare tutto sull’undici che la scorsa stagione ha dominato.

Nulla di nuovo, ma applicazione dello stile Inzaghi abituato a inserire i nuovi gradualmente e a fare affidamento su chi dà certezze. Il precampionato nerazzurro si è chiuso con un 1-1 sul campo del Chelsea, un test per tornare a respirare aria d’Europa anche perché Lautaro e compagni quest’anno hanno nel mirino la nuova super Champions League.

Sfida tra anti-Inter: Juve, Napoli e Milan

Inter in pole, e dietro? C’è il Napoli di Antonio Conte. Un cantiere a cielo aperto in cui si aspetta di capire quello che sarà il destino di Victor Osimhen. La permanenza del bomber nigeriano sembra bloccare l’arrivo di Romelu Lukaku. Al netto della questione centravanti il Napoli, che esordirà sul campo del Verona, arriva con la voglia di riscattare un’annata difficile e l’entusiasmo portato dal nuovo tecnico che comunque ha rimarcato la necessità di nuovi acquisti. L’ultima uscita in Coppa Italia contro il Modena è stata più complicata del previsto con il passaggio del turno arrivato solo ai calci di rigore, ma è pur sempre calcio d’agosto, anche se ufficiale.

Nuovo allenatore anche per la Juventus. Thiago Motta sta cercando di trasmettere i suoi concetti a un gruppo rinnovato, aspetta un difensore e Koopmeiners. Le uscite pre-campionato hanno lasciato qualche dubbio. Lo 0-3 subito contro il Norimberga e, ultimo, lo 0-2 incassato dall‘Atletico Madrid di Diego Simeone sono il segno che c’è ancora tanta strada da fare. I bianconeri inizieranno di lunedì sera contro il Como di Cesc Fabregas che suscita tanta curiosità visti anche gli arrivi di Reina e Varane.

Sorrisi per il nuovo corso del Milan di Paulo Fonseca che arriva all’appuntamento iniziale contro il Torino del neo tecnico Vanoli con la soddisfazione di aver battuto nel precampionato Manchester City, Real Madrid e Barcellona e con un Morata in più. I rossoneri chiuderanno il precampionato il 13 agosto contro il Monza nella seconda edizione del trofeo ‘Silvio Berlusconi‘.

La zona Europa: Atalanta, Roma, Lazio e Fiorentina

Ambiscono alla zona Champions anche la Roma di Daniele De Rossi e l’Atalanta, che prima di iniziare il campionato avrà un appuntamento con la storia visto che il 14 agosto si giocherà la Supercoppa Europea contro il Real Madrid. La zona Europa è anche l’obiettivo di Lazio e Fiorentina che ripartono con due nuovi allenatori, rispettivamente Marco Baroni e Raffaele Palladino. Infine tutte le altre tra chi proverà ad ottenere una salvezza tranquilla e chi dovrà lottare fino all’ultimo secondo di un campionato che quando inizia è sempre una festa.

