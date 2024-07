Ibra: "Benvenuto mister, pronti per nuova avventura. Zirkzee è il passato, Theo felice di rimanere"

“Prima di tutto devo ringraziare per come mi hanno accolto in questi giorni, ringrazio la società per la fiducia nel mio lavoro. Sono molto motivato, emozionato e fiducioso di poter fare un grande lavoro. So che arrivo in un club che vuole vincere, ho visto la storia del Milan nel museo e ho l’ambizione di fare parte di questa storia”. Lo ha detto Paulo Fonseca nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan.

“Sono pronto per iniziare questa strada e non vedo l’ora di iniziare a lavorare”, ha aggiunto. “Per me è una grande responsabilità e orgoglio, il Milan è un club universale e ho grande fiducia”, ha detto ancora Fonseca.

“Nella sua storia il Milan ha sempre fatto un calcio offensivo, dominante ed è quello che voglio vedere: una squadra reattiva, con la qualità del gioco che per me è importante per rendere i tifosi orgogliosi. Costruire una squadra con una identità forte è un punto importante per me”, ha detto ancora Fonseca. “Posso promettere di lottare in ogni partita per vincere e con l’Inter non sarà diverso. L’Inter è la squadra più forte, ma noi dobbiamo scendere in campo senza paura e con l’ambizione di vincere”, ha proseguito.

“Per vincere dobbiamo essere una squadra più equilibrata, ho studiato le difficoltà difensive ma quello che voglio dire è che vogliamo costruire una squadra più offensiva e che difenda più lontano dalla sua porta. Abbiamo dei buoni difensori e non è un problema individuale”. Capitolo singoli. “Leao è un giocatore importante per il Milan, è un giocatore decisivo e me lo aspetto motivato per giocare con la squadra. E’ un giocatore giovane che ha la possibilità di imparare ancora”.

Fonseca con bandiera Ucraina sulla giacca: “Non possiamo dimenticare”

Il neo allenatore del Milan Paulo Fonseca si è presentato nella sala stampa di Casa Milan, per la conferenza stampa di presentazione, con una spilla con la bandiera dell’Ucraina. “Non possiamo dimenticare quello che sta succedendo”, ha detto il neo tecnico rossonero.

Fonseca: “Già contro Torino conto di vedere un Milan diverso”

“Ho una grande voglia di iniziare e di far credere ai tifosi di essere una squadra ambiziosa e che giocherà per vincere. Sono io responsabile della squadra e sono sicuro che i tifosi saranno sempre con noi. Sono fiducioso che tutti insieme saremo molto forti”. Lo ha detto Paulo Fonseca nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan. “Già contro il Torino mi aspetto di vedere le mie idee in campo, è chiaro che ci mancano giocatori importanti e altri arriveranno più tardi. Non potremo essere una squadra perfetta, ma penso si potrà vedere una squadra diversa”, ha aggiunto. “Io sono qui per vincere, non si può scappare da questa verità”, ha dichiarato ancora Fonseca.

Milan, Ibrahimovic: “Benvenuto Fonseca, pronti per nuova avventura”

“Benvenuto a Paulo Fonseca, finalmente è qui. Oggi ci sarà anche il primo allenamento a Milanello. Siamo molto contenti, oggi siamo qui per parlare di presente. E’ parte della nostra strategia, che stiamo studiando. Siamo molto carichi e abbiamo tanta fame di iniziare questa nuova avventura”. Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan.

Ibrahimovic: “Theo Hernandez è felice al Milan, non sono preoccupato”

“Theo è un giocatore del Milan, sappiamo che è molto felice qui e con il nuovo allenatore avrà più spazio di giocare come piace a lui. Non sono preoccupato, andrà molto bene”, ha aggiunto Ibrahimovic.

Ibrahimovic: “Zirkzee è il passato, qualcuno al Milan arriverà”

“Zirkzee è il passato, nuovi acquisti arriveranno. Ne stiamo parlando, non c’è ancora niente di definito ma qualcuno arriverà”, ha aggiunto Ibrahimovic.

