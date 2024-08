È previsto un incontro tra l’Amministrazione comunale e le squadre nella seconda settimana di settembre

Milan e Inter stanno “prendendo in considerazione ipotesi relative all’acquisto o al diritto di superficie dello stadio” Meazza di Milano “e delle aree di pertinenza”. Lo fa sapere in una nota il Comune di Milano in cui informa che il sindaco Giuseppe Sala ha ricevuto questa mattina una comunicazione da parte dei club riguardante la Scala del Calcio. Le società stanno lavorando “insieme a un team di advisor tecnici e legali”, fa sapere Palazzo Marino, per valutare “gli aspetti tecnici e finanziari” dell’operazione. È previsto un incontro tra l’Amministrazione comunale e le squadre nella seconda settimana di settembre.

