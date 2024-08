Il centravanti si è fermato nell’amichevole contro il Parma

Grave infortunio per Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta è crollato a terra durante un’amichevole contro il Parma e la sentenza è di quelle davvero pesanti: rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco e del collaterale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Scamacca verrà operato in mattinata a Villa Stuart dal Professor Mariani. Una vera e propria doccia gelata per la Dea, che mercoledì 14 agosto a Varsavia affronterà il Real Madrid nella finale di Supercoppa europea.

