Per convincerlo è stato fondamentale Zlatan Ibrahimovic, ha spiegato

“Alvaro ha espresso il suo desiderio, ora dobbiamo completare le formalità. E’ un grande campione si vede parlando con lui e si capisce perché ha la fascia da capitano della Spagna, per quello che dice ed esprime”. Così Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di SkySport dell’arrivo in rossonero di Alvaro Morata. “L’ ho visto ottimista e fiducioso, pronto a partire adesso per delle meritate vacanze. Per convincerlo è stato fondamentale Zlatan Ibrahimovic che sa cosa vuol dire essere il centravanti del Milan e Fonseca che gli ha spiegato quanto sarà centrale nel progetto”, ha aggiunto.

Morata: “Ho ancora i migliori anni di carriera davanti”

“Tanta fiducia in Zlatan Ibrahimovic, squadra e allenatore. Non vedo l’ora di iniziare. Ora vado in vacanza perché devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto, altrimenti mi allenerei già da domani”. Così a Sky Sport l’attaccante spagnolo Alvaro Morata terminate le visite mediche prima dell’incontro con l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani e i suoi agenti per la firma. “In Italia mi avete trattato con rispetto incredibile e non vedo l’ora di andare in vacanza in Italia, poi allenarmi con la squadra e tornare in Serie A. So anche che ho davanti i migliori anni della mia carriera. Voglio andare in questo grande del club che è Milan”, aggiunge.

Morata pensa già al Milan: “Si vola…”

In partenza per le vacanze con la famiglia, Morata è già con la testa al Milan come dimostra in un post su Instagram in cui oltre ad una foto che lo ritrae con la moglie e i figli aggiunge due cuoricini in rossonero. “Adesso bisogna godersi le persone più importanti della mia vita ?? e poi…. Si vola”, ha scritto l’attaccante spagnolo.

