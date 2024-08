Le sensazioni del nuovo acquisto bianconero nel giorno della sua presentazione

Colpito dalla “grandezza” della Juventus, sicuro di essere in “un gruppo giovane, ma molto positivo” e pronto a “migliorare”. Sono le sensazioni del nuovo acquisto della Juventus Douglas Luiz nel giorno della sua presentazione come giocatore bianconero. Il centrocampista brasiliano, arrivato alla ‘Signora’ dall’Aston Villa, è pronto a iniziare questa nuova avventura con l’entusiasmo a mille: “La Juventus è un club enorme – ha detto -, tanti grandi giocatori sono passati da qui. Quello che mi ha impressionato di più è la grandezza di questo club: lo stadio e la passione dei tifosi”.

Il brasiliano non ha nascosto le proprie ambizioni perché, se da un lato la Juve “è un’opportunità molto importante per la mia carriera” il primo reale target personale è “continuare a migliorare, dare una mano alla squadra a raggiungere gli obiettivi”. Senza dimenticare di “essere da esempio per i più giovani”. Insomma, un collante verso il futuro. Guardando invece ai suoi di punti di riferimento, Douglas Luiz ha in serbo un nome che non ti aspetti, l’ex interista “Adriano l’Imperatore”. Guardando in casa Juve, invece, i modelli sono “Felipe Melo e Danilo”. Proprio Danilo, insieme a Bremer, sono stati una motivazione in più per Douglas Luiz, che però per quanto riguarda l’approdo in bianconero non ha mai avuto grandi dubbi: “Appena ho saputo della proposta della Juve ho subito manifestato interesse”.

Per quanto riguarda il rapporto con mister Thiago Motta il nuovo numero 26 bianconero ha affermato: “Sembra che ci conosciamo da tanto tempo, il nostro rapporto è molto positivo“. Una positività che fa rima con disponibilità sulla posizione in campo. Douglas Luiz preferisce giocare “più vicino alla porta, ma se la Juve ha bisogno che io occupi una posizione più difensiva lo farò”. L’importante, in definitiva, è dare “il meglio per la Juventus”. Su questo il brasiliano ha lanciato un messaggio preciso a tifosi e avversari: “Sono sicuro sarà una stagione positiva per noi. Lotteremo insieme per ottenere grandi risultati”.

