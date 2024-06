Gli Azzurri giocheranno lunedì sera a Lipsia, per essere sicuri di qualificarsi basterà pareggiare

Smaltita, si spera, la delusione per la sconfitta contro la Spagna per l’Italia di Spalletti è tempo di concentrarsi sulla sfida decisiva contro la Croazia lunedì sera a Lipsia. Dopo l’allenamento di ieri contro i ragazzi del Borussia Dortmund, oggi gli Azzurri torneranno ad allenarsi nel ritiro di Iserlohn per iniziare ad entrare nel vivo della sfida contro Modric e compagni. Inevitabile attendersi dei cambi nella formazione, da parte del ct, come dimostra la presenza in conferenza stampa oggi di Darmian. Proprio l’interista potrebbe scendere in campo in difesa al posto di un Di Lorenzo apparso in evidente difficoltà con la Spagna. Anche a centrocampo c’è un candidato alla panchina, è Jorginho che il ct ha più volte ripreso durante il match contro le Furie Rosse. Al suo posto in corsa per una maglia il romanista Cristante e lo juventino Fagioli. In attacco, infine, possibile avvicendamento tra Retegui e Scamacca con l’italo-argentino in effetti apparso più pimpante nei pochi minuti in cui è stato in campo contro la Spagna.

Spalletti: “Non penso sia tutto da buttare”

Una cosa è certa, Spalletti non rinuncerà al suo modo di fare calcio e quindi al modulo. “Non sono fatto per un tipo di calcio diverso”, ha detto venerdì anche dopo la lezione ricevuta dalla Spagna. E quindi contro i croati si andrà avanti sulla stessa linea. Lo ha confermato anche lo stesso Darmian in conferenza stampa. “Non penso sia tutto da buttare, come non bisogna esaltarsi troppo dopo una vittoria così dopo una sconfitta bisogna essere più equilibrati e migliorare giorno dopo giorno in allenamento. Dobbiamo trasferire in campo la delusione dopo la sconfitta con la Spagna, trasformarla in energia e rabbia positiva per trasferirla in campo contro la Croazia”, ha dichiarato. “Sicuramente analizzeremo gli errori fatti per non commetterli di nuovo e preparare al meglio la sfida con la Croazia. Stiamo bene e ci prepareremo con la giusta voglia e determinazione per portare a casa un risultato importante”, ha aggiunto. “Noi cercheremo di fare la nostra partita, di mettere in campo le nostre qualità aldilà di un avversario molto forte e con giocatori di grande qualità. Dovremo stare attenti e sono sicuro che potremo metterli in difficoltà”, ha detto Darmian. “E’ normale che dopo una sconfitta ci sia delusione e rammarico, ma abbiamo trovato una squadre molto forte che ci ha messo in difficoltà -ha sottolineato-. Penso che dalle sconfitte si possa imparare molto e andare in campo con la giusta voglia e determinazione per ottenere un risultato che ci consenta il passaggio del turno”. “Il modulo non credo sia il problema, tutti i miei compagni hanno qualità importante. Conta quello che ci chiede il mister e trasferirlo in campo per mettere tutto quello che ci viene chiesto”, ha detto Darmian.

Cosa serve all’Italia per passare il girone

Di fronte ci sarà una Croazia all’ultima spiaggia, costretta a vincere per evitare l’eliminazione. “La loro rabbia deve essere anche la nostra, dovremo avere il giusto atteggiamento”, ha evidenziato. L’Italia potrà invece giocare su due risultati utili, ma il terzino interista ha ribadito che “è presto per fare certi discorsi e pensare di avere due risultati a disposizione, dobbiamo scendere in campo per portare a casa la vittoria”. La sconfitta contro la Spagna non complica più di tanto i piani degli Azzurri, ai quali basterà pareggiare contro la Croazia per essere sicuri di qualificarsi. Ma potrebbe bastare anche una sconfitta, anche se in quel caso bisognerebbe prima aspettare il risultato di Spagna-Albania e vedere come si piazzeranno le altre terze dei gironi. Con tutta la scaramanzia del caso, si può già ipotizzare il possibile avversario negli ottavi. In caso di qualificazione da secondi l’Italia potrebbe incrociare la solita Svizzera o la Scozia. In caso di passaggio come terzi, invece, non è da escludere un confronto decisamente ostico contro una tra Portogallo, Turchia o anche il Belgio.

