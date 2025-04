L'ex capitano della Roma, in Russia come testimonial di un evento sportivo, ha rilasciato un'intervista all'emittente Match Tv

Francesco Totti è in Russia dove è sbarcato ieri assieme al figlio Christian e dove è ospite degli Rb International Award, uno degli eventi più importanti nel campo dello sport e delle scommesse nella Federazione Russa. Un viaggio accompagnato da polemiche legate alla decisione dell’ex capitano della Roma di accettare – dietro lauto compenso – di prendere parte ad un evento organizzato in Russia che dal 2022, dopo l’esplosione del conflitto in Ucraina, non ha di fatto rapporti con gli altri paesi europei.

Totti: “Un onore tornare qui”

Il pupone, però, sembra si sia fatto scivolare addosso le polemiche dicendosi contento del viaggio. “Per me è un grande onore e un grande piacere tornare qui”, ha detto Totti in una intervista rilasciata all’emittente Match Tv in qualità di testimonial di un evento promosso da Bookmaker Ratings. L’ex numero dieci giallorosso ha toccato tanti argomenti tra cui il suo addio al calcio e come sia cambiata la sua quotidianità dopo quel giorno. “Negli ultimi anni nella mia vita è cambiato tutto. La mia partita d’addio nel 2017 è stata incredibile, ero felice che l’intera giornata fosse dedicata a me, ma allo stesso tempo ero preoccupato per la fine di un intero capitolo della mia vita. E’ stato particolarmente difficile contenere l’entusiasmo nello spogliatoio quando ho indossato la maglia da gioco per l’ultima volta”, ha raccontato il campione del mondo 2006.

Totti ha anche parlato di quello che ha fatto e vissuto dopo aver chiuso il grande capitolo della Roma. “Dopo aver chiuso la mia carriera sono stato dirigente per due anni. Poi ho fatto altre cose, ma ora vivo per il mio piacere – ha aggiunto l’ex capitano giallorosso – Quando giocavo la mia vita privata era praticamente inesistente. Ho sempre pensato che una volta terminata la carriera la mia vita sarebbe diventata subito tranquilla. Ma in realtà, per certi versi, la situazione è addirittura peggiorata. Prima mi identificavo completamente con la Roma, con tutta la squadra. Ora non è più così”.

“A De Rossi è mancata esperienza ma non poteva rifiutare la Roma”

Totti ha anche parlato del suo ex compagno e amico, Daniele De Rossi, sostenendo che “nella sua situazione era impossibile rifiutare la proposta di diventare allenatore della Roma”. “Dopotutto – ha sottolineato Totti – ha giocato per questa squadra per tanti anni. La mancanza di esperienza lo ha frenato”. Totti ha raccontato quella che secondo lui è stata la genesi della trasformazione di De Rossi da calciatore ad allenatore. “Non aveva mai pensato di diventare allenatore, poi negli ultimi anni qualcosa è cambiato – ha aggiunto – Conoscendo le sue straordinarie doti calcistiche, credo voglia restare vicino al campo. Con il tempo e con l’esperienza può diventare un tecnico eccezionale”.

“Il tennis è il mio secondo sport, ora mi piace Sinner”

Non solo calcio per Totti che da uomo di sport ha parlato anche delle altre discipline che lo attraggono confessando il suo amore per il tennis. “E’ davvero il mio secondo sport. Ho sempre seguito Roger Federer, in questo momento mi piace Jannik Sinner“, ha ammesso l’ex marito di Ilary Blasi che poi ha parlato anche dei due tennisti russi Daniil Medvedev e Mirra Andreeva: “Sono fantastici”, ha aggiunto l’ex capitano della Roma.

