Milano, 8 apr. (LaPresse) – “La Cina continuerà ad adottare misure risolute e forti per salvaguardare i nostri diritti e interessi legittimi”. Così un portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, rispondendo a chi chiedeva dei post di diversi blogger secondo cui fra le misure che Pechino starebbe valutando in risposta ai dazi Usa ci sarebbero anche restrizioni sui prodotti agricoli Usa e sui film di Hollywood. Lo riferisce il Global Times. Il portavoce ha aggiunto che i diritti legittimi della Cina non ammettono privazioni e che gli interessi di sovranità, sicurezza e sviluppo della Cina non ammettono violazioni.

