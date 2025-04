Roma, 8 apr. (LaPresse) – Ieri una rappresentanza della Commissione Bicamerale di inchiesta Orlandi-Gregori, composta dal Presidente Andrea De Priamo e dai due Vice Presidenti Riccardo Augusto Marchetti e Roberto Morassut, si è recata in visita dalla Signora Maria Pezzano, vedova Orlandi e mamma di Emanuela. La delegazione, informa una nota, “ha ritenuto di portare alla famiglia, ed in particolare alla Signora Anna che da quasi 42 anni patisce la scomparsa e l’assenza della figlia Emanuela, la piena solidarietà e la vicinanza umana della Commissione tutta ed ha assicurato il massimo ed unanime impegno per proseguire l’intenso lavoro avviato in quasi un anno di lavoro dalla Commissione per la ricerca della verità sulla vicenda di Emanuela Orlandi come anche su quella di Mirella Gregori”.

