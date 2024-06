Gli azzurri si sono arresi agli iberi per 1-0 giovedì sera a Gelsenkirchen

Gianluigi Donnarumma torna a farsi sentire il giorno dopo la sconfitta dell’Italia contro la Spagna nella seconda giornata di Euro 2024. “Non molliamo mai. Siamo l’Italia”, ha detto il capitano della Nazionale che ha anche postato uno scatto con una sua parata nella partita di giovedì sera.

Barzagli: “Peccato per ko Italia, ora pensare a Croazia”

“Un peccato, ma ora è il momento di pensare alla prossima partita. E’ vero, le altre nazionali hanno giocatori veramente forti, ma anche noi abbiamo ragazzi sicuramente interessanti e non vedo perché non possiamo giocarcela”. Così Andrea Barzagli commentando il ko di ieri sera dell’Italia con la Spagna a Euro 2024 a margine dell’evento ‘PlanetOn’ organizzato da Operazione Nostalgia e il portale Planetwin365.news. Parlando di Calafiori, l’ex difensore della Juventus e della Nazionale lo ha descritto come “un giocatore di grande personalità e con un futuro importante – aggiunge – Lui, Bastoni, Buongiorno, confermano che l’Italia ha grandi giocatori e storicamente anche grandi difensori”.

Da campione del mondo in Germania l’ex bianconero ricorda in particolare un momento prima della finale: “Quando siamo entrati in campo per il riscaldamento e ho visto la Coppa. Lì sono tornato a tutti i sogni che avevo da bambino”. Tra i titoli che gli hanno lasciato più soddisfazione anche qualche sorpresa: “Quello con il Rondinella, nel campionato Dilettanti, primo campionato e prima esperienza, con promozione finale tra i professionisti- ha ricordato – E poi l’annata con l’Ascoli in Serie C, era il 2001/2002, quando abbiamo ottenuto la promozione in Serie B. Gli altri titoli che sono arrivati dopo sono stati sicuramente più importanti, ma io sono partito da questi”.

