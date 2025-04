Le immagini pubblicate sui social dalla società Bookmaker Rating

Francesco Totti è sbarcato a Mosca dove domani sarà ospite degli Rb International Award, uno degli eventi più importanti nel campo dello sport e delle scommesse nella Federazione Russa.

Per Totti una cifra a sei zeri

Parlando nei giorni scorsi in un’intervista al portale specializzato sports.ru il Ceo di Bookmaker Rating, che ha organizzato l’evento a cui partecipa l’ex capitano della Roma, senza entrare nei dettagli, aveva parlato di una somma di denaro “a sei cifre in euro” come costo dell’operazione. “Se è l’ambasciatore più costoso nella storia del premio? Penso di sì”, aveva aggiunto. Un video dell’arrivo di Totti in aeroporto è stato postato sui social dalla società organizzatrice della serata.

