Apre il match del Dall'Ara la rete di Anguissa. Il pareggio lo firma Ndoye con un colpo di tacco

Finisce 1-1 il posticipo del monday night della 31esima giornata di Serie A tra Bologna e Napoli con i partenopei che restano a -3 dalla capolista Inter che sabato non è andata oltre il 2-2 contro il Parma. Al Dall’Ara la squadra di Conte va in vantaggio con la rete di Anguissa al 18′ ma viene raggiunta nella ripresa dalla splendida rete di Ndoye che insacca alle spalle di con uno splendido colpo di tacco. I rossoblù quarti in solitaria a – 1 dall’Atalanta.

Distanze invariate in vetta alla #SerieAEnilive 📊 pic.twitter.com/aR2RbrnuHW — Lega Serie A (@SerieA) April 7, 2025

