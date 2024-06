Con una vittoria il primo posto del girone sarebbe assicurato

Stasera a Euro 2024 tocca di nuovo all’Italia. Alle 21.00 la Nazionale del ct Luciano Spalletti sfiderà la Spagna, che ha sconfitto la Croazia nel primo match, a Gelsenkirchen. Una vittoria assicurerebbe agli Azzurri il primo posto nel girone.

Italia-Spagna: le probabili formazioni

Sia Spalletti che De La Fuente dovrebbero confermare l’undici titolare della prima giornata. Il tecnico toscano conferma Calafiori in difesa e il trio Chiesa-Frattesi-Pellegrini dietro Scamacca. Unico dubbio in mezzo al campo, dove Cristante è in lizza per una maglia da titolare.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca

Per la Spagna torna a disposizione Laporte, che però dovrebbe partire dalla panchina, mentre Rodri ha smaltito il problema fisico accusato contro la Croazia.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Nacho, LeNormand, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams

Euro 2024, Abodi: “Con Spagna impegnativa, ma possiamo giocarcela”

Con la Spagna sarà una “partita impegnativa, ma la verità è che ce la possiamo giocare. La nazionale ci riserverà sorprese positive”. Così ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, a margine della conferenza stampa di presentazione del trofeo Settecolli di nuoto. “L’atmosfera nello spogliatoio fa ben sperare, al di là della qualità del gioco che ha bisogno di conferme, c’è sintonia. È un presupposto che ci ha fatto raggiungere in passato risultati straordinari, delle volte anche inattesi”, ha aggiunto Abodi.

Euro 2024, Benitez: “Spagna-Italia? Prevedo un pari, vorrei allenare Chiesa”

“Non amo le previsioni e non le indovino quasi mai, però ho la sensazione che stasera possa finire con un bel pari“. Lo ha detto Rafa Benitez, ex allenatore di Valencia, Liverpool, Inter e Napoli, in una intervista a ‘Repubblica’. È una partita “differente, speciale: mi piacerebbe di più parlarne se fosse la finale – ha aggiunto – Spalletti vuole il pallone tra i piedi dei suoi, mentre la Spagna ha avuto meno possesso della Croazia. Ma il risultato è stato 3-0. Conta creare situazioni da gol e non palleggiare per il solo gusto dell’estetica. Se faranno dei calcoli? In teoria sì, ma entrambe hanno vinto senza convincere del tutto. Spagna e Italia hanno il potenziale per migliorare, prognosi incerta”. Della Roja, Benitez ha apprezzato “l’equilibrio dato dai centrocampisti, per compensare lo sbilanciamento in avanti. Non è una Spagna touch and touch, hanno la velocità per fare danni a ogni difesa uno contro uno”, mentre dell’Italia “la gestione ragionata della palla e la capacità di far male con gli esterni. L’ampiezza dell’Italia favorisce gli inserimenti dei centrocampisti – ha concluso – Chi allenerei degli azzurri? Federico Chiesa: è diverso dagli altri, mi divertirei a lavorare con lui”. Tra la Spagna invece “Carvajal, Nacho, Joselu, Merino e Ayoze li ho avuti, mi intriga Rodri”.

