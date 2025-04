La partita di andata dei quarti di finale in programma all'Allianz Arena di Monaco di Baviera alle ore 21

L’Inter torna in campo questa sera, 8 aprile, alle 21 in Champions League contro il Bayern nell’andata dei quarti di finale in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Una sfida che è la riedizione della finale del 2010 vinta dai nerazzurri al ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid. Il match non sarà trasmesso in chiaro in tv. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Le squadre arrivano al match con diversi problemi di formazione, soprattutto i bavaresi. Il tecnico Vincent Kompany dovrà fare a meno di Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavlovic, Coman ai quali si è aggiunta l’assenza di Jamal Musiala, giovane stella della squadra tedesca, che si è infortunato nell’ultimo match di Bundesliga contro l’Augsburg. Ci saranno invece Kane e Goretzka.

In casa Inter invece tra i titolari fuori Dumfries, ma non saranno della partita in Germania nemmeno Zielinski e Taremi. “Una sfida contro una squadra fortissima che insieme al Real Madrid credo sia favorita per la vittoria finale. L’affronteremo come sempre, i ragazzi sanno cosa hanno consumato per essere qua e faremo il massimo” ha detto in conferenza stampa l’allenatore Simone Inzaghi. “È bellissimo essere qui. Sarà una gara difficile, contro una squadra fortissima in uno stadio bellissimo. Ma sappiamo la fatica che abbiamo fatto per arrivare fin qui e ci giocheremo le nostre chance” ha aggiunto il tecnico piacentino.

Sempre oggi in programma anche un altro quarto di finale, quello tra Arsenal e Real Madrid. Mercoledì Barcellona-Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain-Aston Villa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata