L'ex difensore del Milan prenderebbe il posto di Palladino

Secondo le indiscrezioni di diversi media è Alessandro Nesta l’allenatore designato per sostituire Raffaele Palladino sulla panchina del Monza. L’ex difensore del Milan e della Nazionale nell’ultima stagione ha portato la Reggiana alla salvezza in Serie B e adesso sembrerebbe essere pronto per il salto di categoria, anche se si attende ancora l’ufficialità. Nel club brianzolo il 48enne di Roma ritroverà un pezzo del “suo” Milan come Adriano Galliani e Paolo Berlusconi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata