Lucas Paquetà rischia che la squalifica a vita. Il 26enne brasiliano ex Milan, oggi in forza al West Ham dove arrivò dal Lione nel 2022 per ben 43 milioni, deve difendersi dalle accuse di reati relativi alle scommesse. La Football Association lo ha formalmente accusato di quattro violazioni in relazione alla sua condotta in alcune sfide della Premier League 2022-23: contro Leicester City, Aston Villa, Leeds e Bournemouth. Secondo la Fa, Paquetà avrebbe cercato intenzionalmente di farsi ammonire dall’arbitro allo scopo di influenzare il mercato delle scommesse e consentire a lui e a suoi conoscenti di trarre profitto dalle puntate. L’indagine era stata avviata dalla Federazione in seguito a movimenti sospetti di scommesse. Secondo il ‘Daily Mail’, il centrocampista potrebbe ricevere una sanzione molto dura se verrà giudicato colpevole: la squalifica a vita. Paquetà, sospeso da maggio, ha sempre respinto le accuse. “Sono molto sorpreso e turbato, per nove mesi ho collaborato in ogni fase delle indagini e ho fornito tutte le informazioni che potevo”, ha commentato il brasiliano. “Combatterò con tutte le mie forze per riabilitare il mio nome”.

