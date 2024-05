Il giocatore potrà dunque tornare in campo al via della prossima stagione

Due mesi di stop con la condizionale. E’ questa la sanzione inflitta a Sandro Tonali in Inghilterra, in aggiunta ai dieci mesi di squalifica che gli erano già stati inflitti in Italia, per il suo coinvolgimento nel caso scommesse. Come riportato dal suo club, il Newcastle, Tonali è stato sospeso per due mesi da una commissione indipendente dopo aver ammesso spontaneamente violazioni delle regole sulle scommesse della Football Association. Al giocatore anche una multa di 20.000 sterline e un avvertimento dalla Fa riguardo alla sua condotta futura.

La squalifica è sospesa per tutta la durata della stagione 2024/25, “il che significa che potrà tornare al calcio competitivo al termine della sanzione di dieci mesi in vigore imposta dalla Figc il 27 ottobre 2023”, si legge nel comunicato del Newcastle. “A condizione -aggiunge la nota- che non commetta ulteriori violazioni delle regole sulle scommesse della FA durante il periodo di sospensione, Sandro non sconterà alcuna parte della sanzione di due mesi”.

